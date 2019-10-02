Роналду побил уникальный рекорд Касильяса в Лиге чемпионов

Новости спорта:Роналду одержал 102-ю победу в матче Лиги чемпионов.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» дома выиграл у «Байера» (3:0).

Нападающий туринцев Криштиану Роналду одержал 102-ю победу в турнире и вышел на первое место по этому показателю, опередив экс-вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (101 победа).

Третье место в рейтинге занимает экс-игрок «Барселоны» Хави (91), на счету форварда каталонцев Лионеля Месси 80 побед в Лиге чемпионов – это четвертое место.

«Ювентус» набрал 4 очка и возглавил группу D. «Байер» замыкает группу, не набрав очков.