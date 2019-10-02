Лига чемпионов. Группа F: накануне

В среду, 2 октября, состоятся заключительные 8 матчей второго тура Лиги чемпионов. В центре внимания - группа F.
Сегодня в этой группе сыграют:
19:55 Славия - Боруссия Д Футбол 1
22:00 Барселона - Интер Футбол 1
В первом туре все команды сыграли с ничейным результатом 1:1: Тер Штеген феерил в Германии (Барселона 1:1 Боруссия), а Интер не сумел обыграть Славию.
На Камп Ноу состоится центральный матч всего тура Барселона принимает Интер. В прошлом году эти команды уже играли в одной группе. Тогда Барселона без проблем одолела итальянцев. Но в этом году, с приходом Конте и ряда игроков Интер показывает уже другой футбол (как результат - первое место в Серии А).
У Барселоны дела совсем противоположны. Ко всем проблемам в чемпионате добавилась травма капитана Лионеля Месси.
#BarçaInter HEAD TO HEAD
1 When they were founded
2 Official matches
3 Friendlies
4 Team nicknames
5 Players in common
6 Goals
7 European Cups
8 Stadiums
9 Barcelona Milan
10 Celebration spots pic.twitter.com/Ad6XpZHqf7
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 октября 2019 г.
Но первыми сегодня сыграют Славия - Боруссия Д.
Несмотря на сенсационное начало букмекеры не верят в победу чешского клуба сегодня. Успех Славии оценивается коэффициентом 4,06, а ничья - 3,76. По мнению специалистов, успех дортмундцев более реалистичный исход - 1,96.
Ситуация в группе перед матчами
Напомним, сегодня будет сыграно 8 матчей Лиги чемпионов.