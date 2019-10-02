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Лига чемпионов. Группа F: накануне

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Лига чемпионов. Группа F: накануне
16:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сегодня состоятся матчи второго тура в самой миролюбивой группе Лиги чемпионов.

В среду, 2 октября, состоятся заключительные 8 матчей второго тура Лиги чемпионов. В центре внимания - группа F.

Сегодня в этой группе сыграют:

19:55 Славия - Боруссия Д Футбол 1

22:00 Барселона - Интер Футбол 1

В первом туре все команды сыграли с ничейным результатом 1:1: Тер Штеген феерил в Германии (Барселона 1:1 Боруссия), а Интер не сумел обыграть Славию.

На Камп Ноу состоится центральный матч всего тура Барселона принимает Интер. В прошлом году эти команды уже играли в одной группе. Тогда Барселона без проблем одолела итальянцев. Но в этом году, с приходом Конте и ряда игроков Интер показывает уже другой футбол (как результат - первое место в Серии А).

У Барселоны дела совсем противоположны. Ко всем проблемам в чемпионате добавилась травма капитана Лионеля Месси.

Но первыми сегодня сыграют Славия - Боруссия Д.

Несмотря на сенсационное начало букмекеры не верят в победу чешского клуба сегодня. Успех Славии оценивается коэффициентом 4,06, а ничья - 3,76. По мнению специалистов, успех дортмундцев более реалистичный исход - 1,96.

Ситуация в группе перед матчами

Напомним, сегодня будет сыграно 8 матчей Лиги чемпионов.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Лига Чемпионов, ЛЧ, Группа F, ФК Славия.
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