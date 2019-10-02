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Среда, 02.10.2019
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Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября

Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
11:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сегодня, 2 октября, нас порадуют еще ряд интересных баталий на разных стадионах Европы.

В среду, 2 октября, проходят еще восемь матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Центральный поединок дня принимает "Камп Ноу" – онлайн Барселона – Интер смотрите в трансляции на нашем сайте.

Отметим, что накануне "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)

Лига чемпионов, 2 тур. Среда, 2 октября

ГРУППА Е

19:55 Генк – Наполи ТВ: Футбол 2

22:00 Ливерпуль – Зальцбург

ГРУППА F

19:55 Славия – Боруссия Д ТВ: Футбол 1

22:00 Барселона – Интер ТВ: Футбол 1

ГРУППА G

22:00 Зенит – Бенфика

22:00 Лейпциг – Лион

ГРУППА H

22:00 Валенсия – Аякс

22:00 Лилль – Челси

Напомним, завтра, 3 октября, свои матчи второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют Динамо и Александрия. Киевляне уже вылетели в Швейцарию, назвав заявку на матч против Лугано, а Александрия провела первую тренировку на Львов-арене, где завтра встретиться с бельгийским Гентом. За бельгийскую команду выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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