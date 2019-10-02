АПЛ назначила нового управляющего

Новости спорта:Руководитель The Guardian возглавил английскую премьер-лигу.

Премьер-лига на официальном сайте объявила о назначении Дэвида Пемзела новым главой организации.

На сегодняшний день Пемзел является руководителем Guardian Media Group, которая занимается выпуском популярного британского издания The Guardian.Под руководством Пемзела новостная компания получила рекордную прибыль в 2019 году.

Отмечается, что новоиспеченный функционер приступит к исполнению своих обязанностей на новом рабочем месте не позднее апреля следующего года.

На должности Пемзел сменит действующего руководителя Ричарда Мастерса, который работает во главе Лиги на правах исполняющего обязанности.