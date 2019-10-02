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Генк - Наполи: текстовая онлайн-трансляция

Генк - Наполи: текстовая онлайн-трансляция
19:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Вашему мнению текстовая онлайн-трансляция второго тура группового этапа Лиги чемпионов Генк - Наполи.

Сегодня, 2 октября, в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА Генк примет на своем стадионе Наполи.

ГЕНК - НАПОЛИ

Стадион "Кристалл Арена", Генк. Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

 Ориентировочные составы:

Генк: Куке – Маеле, Лукуми, Фигероа, Уронен – Хаджи, Грошовски, Берге, -Бонгонда – Ито— Саматта

Наполи: Мерет – Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи – Аллан, Руис, Элмас – Кальехон, Милик, Лосано

Генк крайне неудачно сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, уступив на выезде Зальцбургу 6:2. Тот матч стал настоящим бенефисом от форварда Эрлинга Холланда, который положил в ворота бельгийцев три мяча. Ред Булл был лучше по всем статьям, чего только стоит статистика ударов 13:4 в их пользу. 

После этого Генк сыграл три матча, в которых добыл две победы и один раз сыграл в ничью. К слову, во всех матчах экс-напарники Руслана Малиновского забивали по три мяча. Учитывая нестабильность Наполи в защите, можно предположить, что и в этой игре Генк сумеет забить.

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Наполи, наоборот, удался первый тур, им оказалось по силам сломить сопротивления действующего победителя Лиги чемпионов Ливерпуля. Игроки Карло Анчелотти забили два безответных мяча в сетку английского клуба.

Победа в этом матче, учитывая, возможную победу Ливерпуля, позволит неаполитанцам выйти в лидеры квартета. Бельгийцам отступать некуда, если они хотят выхода из группы, очки, а лучше победа, в этом матче в край необходимы. 

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