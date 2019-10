Генк - Наполи: текстовая онлайн-трансляция

Сегодня, 2 октября, в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА Генк примет на своем стадионе Наполи.

Стадион "Кристалл Арена", Генк. Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Ориентировочные составы:

Генк: Куке – Маеле, Лукуми, Фигероа, Уронен – Хаджи, Грошовски, Берге, -Бонгонда – Ито— Саматта

Наполи: Мерет – Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи – Аллан, Руис, Элмас – Кальехон, Милик, Лосано

Генк крайне неудачно сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, уступив на выезде Зальцбургу 6:2. Тот матч стал настоящим бенефисом от форварда Эрлинга Холланда, который положил в ворота бельгийцев три мяча. Ред Булл был лучше по всем статьям, чего только стоит статистика ударов 13:4 в их пользу.

Everyone seemed in good spirts when training in Belgium today #GenkNapoli #ChampionsLeague pic.twitter.com/WH74i5MYty

— SSC Napli News (@SSCNapoliNews_) October 1, 2019