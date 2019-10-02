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"Играть в ПСЖ одно удовольствие": Икарди о своей новой команде

"Играть в ПСЖ одно удовольствие": Икарди о своей новой команде
19:54 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Мауро Икарди очень доволен переходом в ПСЖ.

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Галатасарая дебютный гол Мауро Икарди принес победу ПСЖ.

"Я полностью счастлив в ПСЖ, – заявил аргентинец во время послематчевого общения с прессой. – Я еще не восстановился на 100 процентов, но забитый мяч, особенно победный, позволяет забыть о боли.

Играть в такой команде, как ПСЖ, и с такими партнерами, как, например, Ди Мария и Сарабия — одно удовольствие".

Динамо с уверенной победы стартовало в Юношеской лиге УЕФА 

ПСЖ арендовал Икарди у Интера с правом выкупа по окончании сезона за 75 миллионов евро.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Галатасарай, ФК ПСЖ, Мауро Икарди, Новости футбола.
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