Имеет украинские корни, но поддерживает Путина: что говорит о войне жена Плющенко Рудковская и как она изменилась

В начале войны Рудковская писала, что любит украинских артистов

Известная телеведущая Яна Рудковская, жена фигуриста Евгения Плющенко, имеет украинские корни. В начале полномасштабной войны против Украины знаменитость просила о мире между странами, но затем ее риторика изменилась.

Что известно:

У российской телеведущей и продюсера Яны Рудковской отец и дедушка были родом из Украины

Жена Плющенко в начале войны молила о мира, затем удалила публикацию и сейчас поддерживает путинский режим

Где сейчас Яна Рудковская и что говорит о войне

Яна Рудковская родилась в 1975 году в казахском городе Костанай. Сегодня она известная в России телеведущая и музыкальный продюсер, а также жена российского фигуриста Евгения Плющенко. Пара воспитывает двоих детей.

Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и детьми

Отец Рудковской родился в Украине, а мама — россиянка. По последним данным, родители телеведущей проживают в Сочи.

Отец и дедушка Рудковской родом из Украины

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины Яна Рудковская написала в социальной сети эмоциональный пост. В нем она поделилась переживания и напомнила о своих украинских корнях.

Это все страшно и не укладывается в голове. Я очень надеюсь, что все договорятся между собой и будет мир. Нашим детям нужно мирное небо! У меня папа — украинец из Черкасс, мой дедушка из Львова. У меня очень много друзей и родственников живет на Украине. Я люблю украинских артистов. У меня много друзей из сферы бизнеса — они все потрясающие люди. Нам всем нужен мир! Яна Рудковская

Яна Рудковская просила о мира, затем "переобулась"

Вскоре публикацию Рудковская удалила и изменила риторику касательно войны в Украине. Она стала жаловаться на "украинских ботов", а также "слив" своего номера, поскольку ей начали поступать многочисленные звонки с оскорблениями.

Как выглядит Яна Рудковская

Позже Яна стала поддерживать политику Кремля, разделяя взгляды своего мужа, Евгения Плющенко. Рудковская заявляла, что у Владимира Путина не было другого выбора, кроме как начать войну, а на выборах президента в 2024 году их семья проголосовала за диктатора, обшив свои и курточки детей буквой V.

