Має українське коріння, але підтримує Путіна: що говорить про війну дружина Плющенка Рудковська і як вона змінилася

На початку війни Рудковська писала, що любить українських артистів

Відома телеведуча Яна Рудковська, дружина фігуриста Євгена Плющенка, має українське коріння. На початку повномасштабної війни проти України знаменитість просила про мир між країнами, але згодом її риторика змінилася.

Що відомо:

У російської телеведучої та продюсера Яни Рудковської батько та дідусь були родом з України

Дружина Плющенка на початку війни благала про мир, потім видалила публікацію і зараз підтримує путінський режим

Де зараз Яна Рудковська і що говорить про війну

Яна Рудковська народилася 1975 року в казахському місті Костанай. Сьогодні вона відома в Росії телеведуча та музичний продюсер, а також дружина російського фігуриста Євгена Плющенка. Пара виховує двох дітей.

Яна Рудковська з чоловіком Євгеном Плющенком та дітьми

Батько Рудковської народився в Україні, а мати — росіянка. За останніми даними, батьки телеведучої мешкають у Сочі.

Батько та дідусь Рудковської родом з України

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Яна Рудковська написала у соціальній мережі емоційну публікацію. У ній вона поділилася переживаннями й нагадала про своє українське коріння.

Це все страшно і не вкладається у голові. Я дуже сподіваюся, що всі домовляться між собою та буде мир. Нашим дітям потрібне мирне небо! У мене тато — українець із Черкас, мій дідусь зі Львова. У мене дуже багато друзів та родичів мешкає в Україні. Я люблю українських артистів. У мене багато друзів зі сфери бізнесу — вони всі чудові люди. Нам усім потрібен мир! Яна Рудковська

Яна Рудковська просила про мир, потім "перевзулась"

Невдовзі публікацію Рудковська видалила та змінила риторику щодо війни в Україні. Вона стала скаржитися на "українських ботів", а також на "злив" свого номера, оскільки їй почали надходити численні дзвінки з образами.

Як виглядає Яна Рудковська

Пізніше Яна почала підтримувати політику Кремля, поділяючи погляди свого чоловіка Євгена Плющенка. Рудковська заявляла, що Володимир Путін не мав іншого вибору, окрім як розпочати війну, а на виборах президента у 2024 році їхня родина проголосувала за диктатора, обшивши свої та курточки дітей буквою V.

