Экс-тренер Реала рассказал, как в свое время хотел подписать Месси

Новости спорта:Бывший тренер туринского Ювентуса Фабио Капелло рассказал, как в свое время хотел подписать Лионеля Месси.

Экс-алленаторе "Ювентуса" (2004-2006) Фабио Капелло рассказал, что хотел видеть в своей команде аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и предпринимал попытку договориться об аренде нападающего. Слова Фабио приводит Football Italia.

"Я впервые увидел Месси, когда ему было 16 лет – на Кубке Гампера. Когда аргентинец вышел на поле, то привел болельщиков в экстаз. Я подошел к Райкарду и спросил Франка, сможет ли он отпустить Лео к нам, в аренду".

"У них в то время была проблема с 3 футболистами, которых они не могли заявить из-за отсутствия паспортов ЕС. Тем не менее, Райкард сказал мне, что "Барселона" в любом случае найдет способ внести Месси в заявку".

Напомним, в среду каталонская Барселона с Лионелем Месси в составе победила миланский Интер в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.