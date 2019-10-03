Скачать
Четверг, 03.10.2019
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Экс-тренер Реала рассказал, как в свое время хотел подписать Месси

Экс-тренер Реала рассказал, как в свое время хотел подписать Месси
17:19 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший тренер туринского Ювентуса Фабио Капелло рассказал, как в свое время хотел подписать Лионеля Месси.

Экс-алленаторе "Ювентуса" (2004-2006) Фабио Капелло рассказал, что хотел видеть в своей команде аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и предпринимал попытку договориться об аренде нападающего. Слова Фабио приводит Football Italia.

"Я впервые увидел Месси, когда ему было 16 лет – на Кубке Гампера. Когда аргентинец вышел на поле, то привел болельщиков в экстаз. Я подошел к Райкарду и спросил Франка, сможет ли он отпустить Лео к нам, в аренду".

"У них в то время была проблема с 3 футболистами, которых они не могли заявить из-за отсутствия паспортов ЕС. Тем не менее, Райкард сказал мне, что "Барселона" в любом случае найдет способ внести Месси в заявку".

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 2 октября (Видео)

Напомним, в среду каталонская Барселона с Лионелем Месси в составе победила миланский Интер в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Ювентус, Фабио Капелло, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генк 0:0 Наполи: события матча
02 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
03 Президент Аталанты назвал главный козырь Шахтера
04 Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
05 Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь