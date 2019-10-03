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Обамеянг назвал гендиректора Боруссии Д клоуном

Обамеянг назвал гендиректора Боруссии Д клоуном
17:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг ответил на заявление гендиректора Боруссии Д, что тот перешел в Арсенал из-за денег.

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в своём «твиттере» прокомментировал высказывание генерального директора дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке о его уходе из клуба.

«На ваше счастье я никогда не говорил, почему покинул «Боруссию» на самом деле, мистер Ватцке. Какой же вы клоун. Помню момент, когда вы сказали, что мы никогда не продадим Усмана Дембеле, а потом, увидев более € 100 млн, вы первыми же согласились продать его. Пожалуйста, не говорите о моих деньгах! Оставьте меня в покое», — написал Обамеянг.

Ранее Ватцке заявил, что 30-летний габонский футболист решил покинуть «Боруссию» после того, как «Арсенал» предложил ему выгодный контракт.

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При этом функционер также потроллил форварда, напомнив о том, что «канониры», в отличие от «шмелей», уже долгое время не могут пробиться в Лигу чемпионов.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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