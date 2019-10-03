Арсенал - Стандард: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Новости спорта:В рамках второго тура группового турнира Лиги Европы УЕФА Арсенал сыграет против бельгийского Стандарда.

В четверг, 3 октября, в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы Арсенал сыграет против Стандарда. Поединок пройдет в столице Англии.

Арсенал - Стандард

Четверг, 3 октября. Начало матча - 21:50.

Стадион - "Эмирейтс", Лондон. Прямая трансляция - Футбол 2. Главный арбитр - Сандро Шерер (Швейцария).

Лондонский Арсенал, который в первом туре группового раунда ЛЕ уверенно разобрался с Айнтрахтом на выезде (3:0) в отчетном туре примет бельгийский Стандард. Команда Эмери является одним из главных фаворитов Лиги Европы, поэтому совершенно не удивительно, что в противостоянии с бельгийским клубом явным фаворитом называют "канониров".

Стандард тоже удачно стартовал в групповом раунде Лиги Европы, обыграв на своем поле Гимарайнш из Португалии (2:0). Но, при всем уважении к португальской команде, Арсенал это соперник совершенно другого уровня и вряд-ли в этом противостоянии у бельгийцев есть шансы взять хотя бы одно очко. Вероятнее всего, поединок завершится уверенной победой "канониров".

В прямом эфире на ТВ все желающие могут посмотреть противостояние Арсенала и Стандарда на канале Футбол 2. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.