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Александрия - Гент: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Александрия - Гент: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
18:54 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Главные тренеры Александрии и Гента определились со списками футболистов, которые начнут поединок с первых минут.

Сегодня, 3 октября, Александрия сыграет против бельгийского Гента поединок 2-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА. Поединок пройдет на стадионе "Арена Львов". 

Главные тренеры команд уже определились со списками футболистов, которые начнут этот поединок с первых минут.

Стартовые составы: 

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Ковалец, Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Задерака.

Гент: Каминьски — Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре — Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа — Депуатр, Яремчук.

Запасные: Коосеманс, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Деягере, Бронн, Кубо.

 Примечательным в этом матче будет противостояние Романа Яремчука против Александрии, в составе которой он в свое время забил самый быстрый гол в истории чемпионата Украины. Помимо Яремчука в Генте играют еще два украинца - Роман Безус и Игорь Пластун. 

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Александрия настроена в этом матче взять первые исторические для себя очки на стадии группового этапа Лиги Европы. Сделать это будет очень непросто, но болельщики на стадионе во Львове будут помогать украинским футболистам добиться своего.

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В прямом эфире на ТВ посмотреть матч Александрии и Гента все желающие могут на канале Футбол 1. Кроме того, следить за ходом противостояния украинцев и бельгийцев все желающие могут на сайте Телеграф Спорт, который проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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