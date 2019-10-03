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Экс-лидер Шахтера близок к переходу в Ювентус

Экс-лидер Шахтера близок к переходу в Ювентус
19:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский вингер лондонского Челси Виллиан может в недалеком будущем перебраться в туринский Ювентус.

Вингер сборной Бразилии и лондонского Челси Виллиан в зимнее трансферное окно может перебраться в Ювентус. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, футболист сам хочет переехать в Италию и вновь поработать с Маурицио Сарри, с которым уже работал в Челси.

Также, именно в Ювентусе выступают друзья Виллиана по сборной Алекс Сандро и Дуглас Коста, с которым они вместе играли за донецкий Шахтер.

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Летом 2020-го года Виллиану уже исполниться 32 года. Эта причина может повлиять на его возможный переход.

Напомним, ранее сообщалось, что Виллиае стал вторым бразильцем, который провел более 200 матчей в АПЛ.

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Виллиан, ФК Ювентус, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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