Экс-лидер Шахтера близок к переходу в Ювентус

Новости спорта:Бразильский вингер лондонского Челси Виллиан может в недалеком будущем перебраться в туринский Ювентус.

Вингер сборной Бразилии и лондонского Челси Виллиан в зимнее трансферное окно может перебраться в Ювентус. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, футболист сам хочет переехать в Италию и вновь поработать с Маурицио Сарри, с которым уже работал в Челси.

Также, именно в Ювентусе выступают друзья Виллиана по сборной Алекс Сандро и Дуглас Коста, с которым они вместе играли за донецкий Шахтер.

Летом 2020-го года Виллиану уже исполниться 32 года. Эта причина может повлиять на его возможный переход.

Напомним, ранее сообщалось, что Виллиае стал вторым бразильцем, который провел более 200 матчей в АПЛ.