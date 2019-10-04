Сборная Уругвая лишилась ключевого игрока на ближайшие игры

Новости спорта:Форвард каталонской Барселоны Луис Суарес будет восстанавливаться после травмы во время перерыва на матчи сборных.

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не будет выступать за свою национальную команду в двух ближайших международных матчах.

32-летний футболист останется в расположении "Барселоны", где пройдёт курс лечения и будет работать по индивидуальной программе. Как утверждает пресс-служба "блаугранас", данное решение было согласовано с тренерским штабом сборной.

Правда, нигде не сообщается о характере травмы возрастного страйкера, который на днях участвовал в поединке Лиги чемпионов против "Интера", проведя на поле все 90 минут. Именно дубль южноамериканца позволил чемпионам Испании одержать важную еврокубковую победу - 2:1.

Мы же отметим, что "небесно-голубым" предстоит провести два спарринга с Перу - 12 и 15 октября.