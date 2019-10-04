Авиакатастрофа не позволила сопернику Александрии вылететь из аэропорта Львова

Новости спорта:Гент не смог вылететь вовремя в Бельгию из-за авиакатастрофы в аэропорту Львова.

Отлет "Гента" в Бельгию после выездного матча Лиги Европы с "Александрией" задерживается. Причиной стала авиакатастрофа в 1,5 км от международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

Как сообщает бельгийское издание Sporza, из-за трагедии львовский аэропорт пока закрыт. А утренний вылет делегации "Гента" пришлось отложить.

"Не лучший матч в этом сезоне ...А сейчас мы еще и застряли во Львове из-за того, что небольшой самолет разбился как раз перед посадкой", – сообщает Твиттер-страница "Гента".

Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" летел чартерным рейсом из Испании в турецкий Стамбул, а в львовском аэропорту должен был приземлиться для дозаправки. В 6:45 экипаж запросил посадку, а за 3 минуты с ним пропала связь.

Выяснилось, что самолет совершил аварийную посадку недалеко от жилого массива села Сокольники. На борту было 8 человек (7 членов экипажа и 1 человек, который отвечал за груз) и 10 тонн груза.

Известно о 5 погибших. Три человека в тяжелом состоянии госпитализированы в 8-ю больницу скорой помощи Львова.