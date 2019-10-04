Состав сборной Германии на матч с Аргентиной

Новости спорта:Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Штеген попали в состав сборной Германии на матчи с Аргентиной и Эстонией.

Во время международного перерыва сборная Германии проведет товарищеский поединок против команды Аргентины, а также сыграет в матче отбора на Евро-2020 против Эстонии.

На предстоящие поединки главный тренер "бундестим" Йоахим Лев вызвал 21-го футболиста.

Примечательно, что в заявку впервые в карьере попал хавбек Байера Надьем Амири. Кроме того, присутствуют голкиперы Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Штеген.