18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)

Нападающий лондонского Арсенала бразилец Габриел Мартинелли стал лучшим игроком недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
В матче против льежского Стандарта форвард забил 2 гола, чем поразил болельщиков "канониров".
Стоит отметить, что Габриел Мартинелли перебрался в Арсенал из бразильского Итуано. Футболисту всего 18 лет.
Обзор матча Арсенал - Стандарт:
Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы - форвард "Арсенала" Габриэл Мартинелли!
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 4, 2019
Помимо Мартинелли, на награду претендовали: Дониелл Мален из ПСВ, Мохамед Эльюнусси из Селтика и экс-защитник луганской Зари Рафаэл Форстер, который выступает за Лудогорец.