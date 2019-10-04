18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)

Новости спорта:Футболист отлично вписался в новый коллектив.

Нападающий лондонского Арсенала бразилец Габриел Мартинелли стал лучшим игроком недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В матче против льежского Стандарта форвард забил 2 гола, чем поразил болельщиков "канониров".

Стоит отметить, что Габриел Мартинелли перебрался в Арсенал из бразильского Итуано. Футболисту всего 18 лет.

Обзор матча Арсенал - Стандарт:

Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы - форвард "Арсенала" Габриэл Мартинелли! pic.twitter.com/CpZI3l4ilg — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 4, 2019

Помимо Мартинелли, на награду претендовали: Дониелл Мален из ПСВ, Мохамед Эльюнусси из Селтика и экс-защитник луганской Зари Рафаэл Форстер, который выступает за Лудогорец.