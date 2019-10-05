Франков и Шахов жестко ответили на критику Хацкевича (Видео)

Новости спорта:Александр Хацкевич в интервью каналу Вацко Light раскритиковал украинских спортивных журналистов.

Экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич в интервью каналу Вацко Light раскритиковал спортивных журналистов еженедельника "Футбол" Андрея Шахова и Артема Франкова:

"Андрей Шахов позиционирует себя таким болельщиком со стажем, который переживает за "Динамо". Молодец, здорово. И Франков. Я вижу этих людей только тогда, когда команда летит куда-то на какой-то международный матч. Я вижу, в каком виде они находятся в этой лаунч-зоне. Они позиционируют себя как болельщики и журналисты, летят еще и по работе. Потом я этих людей вижу после 5–6 часов на пресс-конференции, в каком они состоянии. Вижу, как они себя ведут, как вел себя тот Франков на пресс-конференции в Швейцарии после "Янг Бойз", он был примой. Я вижу какое у них настроение после выигрыша команды, и какое после поражения или ничьей. Со стороны очень сильно заметно.

После выигрышной встречи ни одного вопроса не задается от Шахова. Если команда выиграла, то он в сторонке, с компьютером, бокальчик пива, бутерброд, и все. Команда проиграла – в первом ряду, тянет руку. Это лично мое мнение. Такое ощущение, что человек купил себе вентилятор и поставил его возле унитаза. И он терпит, ждет, ему уже в туалет хочется, но нет повода, чтобы вот это говно на вентилятор пустить. И как только появляется повод, ничья или поражение – говно летит во все стороны. В своих выражениях он не стесняется. Ты можешь говорить на Хацкевича, но зачем на клуб? Напиши: "Во всем виноват Хацкевич, он такой-сякой". Но начинает рассказывать о футболистах, о тактике. Да ты занимайся своим делом. Я сказал Игорю Суркису: таких людей не должно быть возле команды".

Журналист Артем Франков на эти слова в своем видеоблоге, а также Telegram-канале ответил Хацкевичу так:

"В принципе, ждал чего-то в этом роде, но надеялся, что ХАНу все же хватит ума промолчать. Увы. Комментировать сие – ниже любого достоинства, в том числе и потому, что в этом возрасте человек уже не поумнеет. Только два замечания. Я физически не мог ничего спрашивать и тем более находиться в центре внимания после Янг Бойз по очень простой причине: оба матча я смотрел по ТВ, меня не было в Швейцарии, и даже в Киеве я не выезжал из редакции Футбола. Это легко проверить. Тупит либо Хацкевич, либо кто-то из его якобы друзей, которые все это время нашептывали ему на ухо. Ну, вы знаете: ты красавец и д’Артаньян, до величия один шаг, но кругом враги.

Фундаментальный вопрос: а на кой ляд Франкову и Шахову (всюду обвиняемым в продинамовской позиции, к слову) критиковать игру клуба? Нам что, делать не фиг?! Нечем заняться? Или мы злобные карлики, которые получаем удовольствие от посягательств на светлый облик ХАНа? Может, Игорь Суркис нам заказывал материалы такого рода? Так вы, уважаемый, не вертите пятой точкой, а так и скажите: Суркис платил Франкову и Шахову за критические статьи против Хацкевича персонально. Скажите, а мы вместе с читателями, зрителями, болельщиками весело поржем!

Короче. Блистательный полузащитник и, быть может, неплохой человек, но никакущий тренер-неудачник, слившийся на всех своих рабочих местах и сливший все свои команды, работавший так долго лишь из-за долготерпения и доброты работодателей! Слышите меня? Найдите себе клуб или сборную, добейтесь с ними успеха и после этого будете раскрывать рот. В данный момент вы просто клоун-неудачник, усугубляющий своё положение неадекватными высказываниями. Вы ничего не поняли. Вы ничему не научились. Жаль, но вам с этим жить".

Журналист Андрей Шахов отреагировал на слова Хацкевича в соцсети Facebook:

"О чем можно говорить, если бывший главный тренер не помнит своих же игроков? О чем можно говорить, если все два часа интервью виноваты все вокруг, только не он сам? Журналисты не то пишут, операторы не то снимают, президент не то покупает, футболисты не в то играют. Ни о ком не забыл? Особенно понравился переход на личности. Хацкевича критиковали за профессиональные недостатки, но человек не сдался – накопил в себе дерьма и грязно облил им тех, кто это сделал. Ответ более чем достойный. Только, Александр Николаевич, в следующий раз добавьте больше красок. А то картина почему-то лишь в одном цвете. И пахнет плохо"