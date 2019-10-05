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"Эмоциональное потрясение": Почеттино прокомментировал ужасную травму Льориса

"Эмоциональное потрясение": Почеттино прокомментировал ужасную травму Льориса
18:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Маурисио сообщил, что вратарь сейчас находится в больнице.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от Брайтона (0:3) в матче чемпионата Англии.

"Я хочу сказать спасибо болельщикам. В прошлом сезоне мы были вместе на вершине, но теперь нам нужно больше работать. Надеюсь, давление свалится на меня, а не на футболистов.

Травма Льориса оказала эмоциональное влияние на игру. Ранний гол и потеря капитана сильно потрясли нас. Мы пытались сыграть по-другому, но не получилось. Сейчас Льорис в больнице. Других новостей пока нет", - приводит слова Почеттино ВВС.

Льорис получил жуткую травму в матче АПЛ (Видео)

Напомним, инцидент с участием Льориса произошел на 3-й минуте встречи. После того как француз отбил мяч перед собой, он слишком неудачно приземлился на левую руку.

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Травма, ФК Тоттенхэм, АПЛ, Маурисио Почеттино.
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