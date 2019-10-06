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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: что говорил Сульшар накануне матча

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: что говорил Сульшар накануне матча
14:54 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий поединок чемпионата АПЛ против Ньюкасла.

Оле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом».

«Конечно, мы не рады тому, что долго не выигрываем, - цитирует норвежца пресс-служба «МЮ». – Мы вкладываем свою жизнь, сердце и душу в эту работу. Когда ты выигрываешь, ты чувствуешь себя счастливее, настроение меняется, и это не значит, что выступление было лучше, но результат – изменение настроения.

Для нас хороший результат в матче с «Ньюкаслом» сейчас необходим. Я думаю, он изменит настроение. Ребята смогут уехать в сборные и освежить свои головы.

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Должен сказать, что наши болельщики великолепны. Глядя на них, проще сохранять позитивный настрой. Они видят, что мы делаем, и продолжают нас поддерживать. Мы хотим отплатить им за их преданность и поддержку хорошими результатами и выступлениями. Я могу заверить, что мы упорно работаем для этого.

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Уход Лукаку? Это решение принял я, и я принял его с радостью. Мыслями Ромелу был не с нами. Я с большим уважением отношусь к Лукаку, но ему пора было уйти».

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Оле Гуннар Сульшер, Нвоости футбола.
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