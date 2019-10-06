Аталанта после поражения Шахтеру разбила Лечче в Серии А

Соперник донецкого «Шахтера» по групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА, текущее место работы игрока основного состава национальной сборной Украины и, по совместительству, третья команда текущего розыгрыша итальянской Серии А – «Аталанта» из Бергамо – в седьмом туре национального первенства принимала на своем поле вернувшийся в число «элитных» команд странны «Лечче», представляющий регион Апулия.
Аталанта – Лечче – 3:1
Голы: Сапата, 35, Гомес, 40, Госенс, 56 – Лучиони, 87
Аталанта: Голлини – Паломино, Кьяер (Толой, 69), Джимсити – Госенс, Фройлер, де Роон, Кастань – Гомес – Сапата (Муриэль, 59), Иличич (Малиновский, 75).
Лечче: Габриэль – Кальдерони, Лучиони, Роззеттини, Рисполи – Имбула (Вера, 86), Петриччионе (Фариас, 54), Майер – Манкосу – Ла Мантия (Бабакар, 60), Фалько.
Предупреждения: Кьяер, 64, де Роон, 74 – Лучиони, 62, Майер, 84, Рисполи, 90
Собственно, первая встреча бергамасков и «горняков» завершилась в пользу последних (2:1), что и стало основой для эмоционального фона подопечных Гасперини в моменте с необходимостью вернуться к делам на внутренней арене. В Серии А «Богема» начала сезон достаточно бодро, а исключениями из победных исходов поединков с участием команды Гаспереини стали лишь голевые перестрелки против «Фиорентины» (2:2) и «Торино» (2:3).
Подопечные Фабио Ливерани проходят адаптацию в условиях противостояния сильнейшим командам страны, поэтому их результаты на начальном этапе нельзя оценить однозначно. «Волки» плетутся вблизи к зоне вылета, однако уже успели потрепать нервы болельщикам римской «Ромы» (0:1) и «Торино» (2:1).
Диспозиция сил перед началом встречи полностью отразилась на происходящее на поле в первом тайме. Хозяева быстро сумели загнать соперника в некомфортную для него зону у чужих ворот, и уже на 8-й минуте Йосип Иличич вполне мог открываться счет. Словенский футболист хорвасткого происхождения получил мяч у правого угла вратарской, после чего мощно пробил по направлению к дальней штанге. Лишь фантастическая реакция голкипера «Лечче» Габриэля позволила воротам «волков» еще немного продержаться неприкосновенности.
Страж ворот гостей был на высоте и в последующих эпизодах. Алехандро Гомес с боями вошел в штрафную через левый фланг, после чего сумел практически с лицевой пробить в ближний угол – Габриэль успел выставить ногу и перевести угрозу на угловой. Также, голкиперу «Лечче» удалось дважды спасти свою команду от все порывавшегося поразить ворота соперников Гомеса на исходе первого получаса игры.
На другой стороне поля Голлини вступил в игру лишь однажды, когда Ла Мантия сумел продавить корпусом Кьяера при борьбе за верховой мяч и пробить в падении из пределов вратарской. Вратарь «Аталанты» успел вскинуть руки над головой и перевел угрозу на угловой. Однако к этому моменту хозяева уже успели выйти вперед. Прессинг у левого углового флажка оказал разрушительное воздействие на защиту «Лечче». Госенс быстро отпасовал на Сапату после успешного отбора, а Дуван не стал сближаться с голкипером, мощным ударом с достаточно острого угла отправив мяч под дальнюю штангу.
Через пять минут после первого пропущенного мяча, оборона «Лечче» допустила еще одну ошибку при опеке Сапаты. Дуван вновь получил мяч с левого фланга, после чего подключил к атаке набегавшего вторым темпом Гомеса. Алехандро ворвался в штрафную на скорости, после чего пробил из-под защитника в правый нижний угол, удвоив тем самым преимущество собственной команды еще в первом тайме.
Еще со старта второй половины поединка, «Аталанта» дала четко осознать роль «статистов», отведенную «Лечче» в этом поединке. Сапата уже с первой попытки пытался прошить Габриэля ударом на силу в ближний угол, затем, Гомес чуть было не закрутил мяч из-за пределов штрафной в правую «девятку» – счет не был изменен. А вот старания Госенса оправдались сполна. Отчаянный рывок с левого фланга к центру, который сопровождался «стеночкой» с Иличичем, завершился элегантным ударом внешней стороной стопы в правый нижний угол.
При счете 3:0 в пользу своей команды, Гасперини дал немного игрового времени Руслану Малиновскому, однако запомниться полезными действиями украинец так и не сумел. Еще один представитель нашей страны, Евгений Шахов, остался на скамейке вплоть до финального свистка.
Однако «волкам» все же удалось сохранить лицо в отчетной встрече. Точный удар головой в исполнении Лучиони из пределов вратарской стал отличным завершением выверенной подачи Фалько со штрафного на левом фланге, но большего гостям создать уже никто не позволил.
В следующем туре «Аталанта» сыграет в столице Италии против «Лацио», а «Лечче» ожидает очередной выездной поединок – против «Милана» на «Сан Сиро».