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Аталанта после поражения Шахтеру разбила Лечче в Серии А

Аталанта после поражения Шахтеру разбила Лечче в Серии А
18:39 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аталанта в седьмом туре чемпионата Италии одержала убедительную победу на Лечче.

Соперник донецкого «Шахтера» по групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА, текущее место работы игрока основного состава национальной сборной Украины и, по совместительству, третья команда текущего розыгрыша итальянской Серии А – «Аталанта» из Бергамо – в седьмом туре национального первенства принимала на своем поле вернувшийся в число «элитных» команд странны «Лечче», представляющий регион Апулия.

Аталанта – Лечче – 3:1

Голы: Сапата, 35, Гомес, 40, Госенс, 56 – Лучиони, 87

Аталанта: Голлини – Паломино, Кьяер (Толой, 69), Джимсити – Госенс, Фройлер, де Роон, Кастань – Гомес – Сапата (Муриэль, 59), Иличич (Малиновский, 75).

Лечче: Габриэль – Кальдерони, Лучиони, Роззеттини, Рисполи – Имбула (Вера, 86), Петриччионе (Фариас, 54), Майер – Манкосу – Ла Мантия (Бабакар, 60), Фалько.

Предупреждения: Кьяер, 64, де Роон, 74 – Лучиони, 62, Майер, 84, Рисполи, 90

Собственно, первая встреча бергамасков и «горняков» завершилась в пользу последних (2:1), что и стало основой для эмоционального фона подопечных Гасперини в моменте с необходимостью вернуться к делам на внутренней арене. В Серии А «Богема» начала сезон достаточно бодро, а исключениями из победных исходов поединков с участием команды Гаспереини стали лишь голевые перестрелки против «Фиорентины» (2:2) и «Торино» (2:3).

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Подопечные Фабио Ливерани проходят адаптацию в условиях противостояния сильнейшим командам страны, поэтому их результаты на начальном этапе нельзя оценить однозначно. «Волки» плетутся вблизи к зоне вылета, однако уже успели потрепать нервы болельщикам римской «Ромы» (0:1) и «Торино» (2:1).

Диспозиция сил перед началом встречи полностью отразилась на происходящее на поле в первом тайме. Хозяева быстро сумели загнать соперника в некомфортную для него зону у чужих ворот, и уже на 8-й минуте Йосип Иличич вполне мог открываться счет. Словенский футболист хорвасткого происхождения получил мяч у правого угла вратарской, после чего мощно пробил по направлению к дальней штанге. Лишь фантастическая реакция голкипера «Лечче» Габриэля позволила воротам «волков» еще немного продержаться неприкосновенности.

Страж ворот гостей был на высоте и в последующих эпизодах. Алехандро Гомес с боями вошел в штрафную через левый фланг, после чего сумел практически с лицевой пробить в ближний угол – Габриэль успел выставить ногу и перевести угрозу на угловой. Также, голкиперу «Лечче» удалось дважды спасти свою команду от все порывавшегося поразить ворота соперников Гомеса на исходе первого получаса игры.

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На другой стороне поля Голлини вступил в игру лишь однажды, когда Ла Мантия сумел продавить корпусом Кьяера при борьбе за верховой мяч и пробить в падении из пределов вратарской. Вратарь «Аталанты» успел вскинуть руки над головой и перевел угрозу на угловой. Однако к этому моменту хозяева уже успели выйти вперед. Прессинг у левого углового флажка оказал разрушительное воздействие на защиту «Лечче». Госенс быстро отпасовал на Сапату после успешного отбора, а Дуван не стал сближаться с голкипером, мощным ударом с достаточно острого угла отправив мяч под дальнюю штангу.

Через пять минут после первого пропущенного мяча, оборона «Лечче» допустила еще одну ошибку при опеке Сапаты. Дуван вновь получил мяч с левого фланга, после чего подключил к атаке набегавшего вторым темпом Гомеса. Алехандро ворвался в штрафную на скорости, после чего пробил из-под защитника в правый нижний угол, удвоив тем самым преимущество собственной команды еще в первом тайме.

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Еще со старта второй половины поединка, «Аталанта» дала четко осознать роль «статистов», отведенную «Лечче» в этом поединке. Сапата уже с первой попытки пытался прошить Габриэля ударом на силу в ближний угол, затем, Гомес чуть было не закрутил мяч из-за пределов штрафной в правую «девятку» – счет не был изменен. А вот старания Госенса оправдались сполна. Отчаянный рывок с левого фланга к центру, который сопровождался «стеночкой» с Иличичем, завершился элегантным ударом внешней стороной стопы в правый нижний угол.

При счете 3:0 в пользу своей команды, Гасперини дал немного игрового времени Руслану Малиновскому, однако запомниться полезными действиями украинец так и не сумел. Еще один представитель нашей страны, Евгений Шахов, остался на скамейке вплоть до финального свистка.

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Однако «волкам» все же удалось сохранить лицо в отчетной встрече. Точный удар головой в исполнении Лучиони из пределов вратарской стал отличным завершением выверенной подачи Фалько со штрафного на левом фланге, но большего гостям создать уже никто не позволил.

В следующем туре «Аталанта» сыграет в столице Италии против «Лацио», а «Лечче» ожидает очередной выездной поединок – против «Милана» на «Сан Сиро».

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Серия А, ФК Аталанта, Футбол, ФК Лечче, Новости футбола.
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