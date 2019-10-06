"Это был плохой день": Гвардиола - о поражении Вулверхэмптону

Новости спорта:Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал проигранный поединок против Вулверхэмптона в рамках АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола объяснил, что привело к поражению "горожан" в домашнем матче против Вулверхэмптона (0:2).

"Это был плохой день, такое иногда случается. Мы неплохо начали, а потом допустили две ошибки, которые и стали причинами голов.

Игроки немного нервничали, так бывает. У нас впереди еще много игр. Мы проиграли хорошей команде, они крепкие, сильны в воздухе, проводят быстрые контратаки.

Я знаю своих игроков и знаю, на что они способны. Это был плохой день, плохой матч. Мы выступили не на своем уровне. Ливерпуль еще не терял очков, поэтому сейчас самое время вернуться в гонку. На дворе октябрь, а значит предстоит еще долгий путь", - цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.

Отметим, что Александр Зинченко начал матч с Вулверхэмптном в запасе.