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Легендарный вратарь Тим Ховард завершил карьеру в 40 лет

Легендарный вратарь Тим Ховард завершил карьеру в 40 лет
12:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Легендарный вратарь Эвертона Тим Ховард завершил карьеру.

Известный экс-вратарь сборной США, Манчестер Юнайтед и Эвертона Тим Ховард принял решение завершить спортивную карьеру и повесить бутсы на гвоздь в возрасте 40 лет.

Американский голкипер уже сыграл свой прощальный матч, в котором его команда Колорадо Рэпидз в заключительном туре MLS проиграла Лос-Анджелесу со счетом 1:3.

За свою продолжительную карьеру Тим Ховард выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии в составе Манчестер Юнайтед. Также 40-летний голкипер дважды становился обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ в составе сборной США.

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Напомним, ранее легенда сборной Италии и туринского Ювентуса Клаудио Маркизио завершил карьеру.

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ФК Эвертон, АПЛ, Новости футбола, Тим Ховард.
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