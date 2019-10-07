Легендарный вратарь Тим Ховард завершил карьеру в 40 лет

Новости спорта:Легендарный вратарь Эвертона Тим Ховард завершил карьеру.

Известный экс-вратарь сборной США, Манчестер Юнайтед и Эвертона Тим Ховард принял решение завершить спортивную карьеру и повесить бутсы на гвоздь в возрасте 40 лет.

Американский голкипер уже сыграл свой прощальный матч, в котором его команда Колорадо Рэпидз в заключительном туре MLS проиграла Лос-Анджелесу со счетом 1:3.

За свою продолжительную карьеру Тим Ховард выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии в составе Манчестер Юнайтед. Также 40-летний голкипер дважды становился обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ в составе сборной США.

Напомним, ранее легенда сборной Италии и туринского Ювентуса Клаудио Маркизио завершил карьеру.