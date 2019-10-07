Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Почеттино может паковать чемоданы: Тоттенхэм активно ищет нового тренера

Почеттино может паковать чемоданы: Тоттенхэм активно ищет нового тренера
14:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино рискует не доработать свой контракт с Тоттенхэмом до конца.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино в ближайшем будущем может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

По информации Calciomercato, руководство "шпор" уже начало рассматривать варианты будущего сменщика аргентинского специалиста и определилось с двумя кандидатурами.

Сообщается, что боссы Тоттенхэма хотел пригласить на пост главного тренера своей команды либо экс-наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, либо бывшего коуча туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Сульшер рассказал о задачах МЮ на сезон

Напомним, в данный момент "шпоры" выступают ниже своих ожиданий. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм с крупным счетом проиграл Баварии (2:7). В чемпионате Англии дела у "шпор" обстоят не лучше - после 8 туров Тоттенхэм располагается на девятом месте в таблице АПЛ.

Ранее стало известно, во сколько Тоттенхэму обойдется увольнение Почеттино.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси забил невероятный гол Севильи и установил очередной рекорд (Видео)
02 Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
03 Тренер Динамо - о скандальном пенальти в игре с Колосом: Зачем мне это разбирать
04 Интер - Ювентус: Игуаин приносит победу команде Сарри (События матча)
05 Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь