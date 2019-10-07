Почеттино может паковать чемоданы: Тоттенхэм активно ищет нового тренера

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино рискует не доработать свой контракт с Тоттенхэмом до конца.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино в ближайшем будущем может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

По информации Calciomercato, руководство "шпор" уже начало рассматривать варианты будущего сменщика аргентинского специалиста и определилось с двумя кандидатурами.

Сообщается, что боссы Тоттенхэма хотел пригласить на пост главного тренера своей команды либо экс-наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, либо бывшего коуча туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Напомним, в данный момент "шпоры" выступают ниже своих ожиданий. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм с крупным счетом проиграл Баварии (2:7). В чемпионате Англии дела у "шпор" обстоят не лучше - после 8 туров Тоттенхэм располагается на девятом месте в таблице АПЛ.

Ранее стало известно, во сколько Тоттенхэму обойдется увольнение Почеттино.