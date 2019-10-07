Героическая игра Ольсена не позволила Роме Фонсеки обыграть Кальяри (Видео)

Новости спорта:Римская Рома не смогла обыграть на своем поле Кальяри в поединке седьмого тура чемпионата Италии.

В воскресенье, 6 октября, в рамках 7-го тура первенства Италии по футболу Рома под руководством Пауло Фонсеки встречалась с Кальяри. Матч проходил на стадионе "Олимпико" в Риме.

Рома — Кальяри 1:1

Голы: Чеппителли, 31, автогол — Жоао Педро, 26, с пенальти.

Рома: Пау Лопес — Спинаццола (Сантон, 80), Манчини, Смоллинг, Коларов — Кристанте, Диавара (Антонуччи, 30; Калинич, 74) — Клюйверт, Верету, Дзаньоло — Джеко.

Кальяри: Ольсен — Каччаторе, Чеппителли, Писакане, Лука Пеллегрини (Маттьелло, 81) — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан (Ионицэ, 75) — Жоао Педро, Симеоне (Кастро, 59).

Предупреждения: Коларов — Черрителли, Лука Пеллегрини, Чигарини, Симеоне.

Рома имела прекрасный шанс выйти на четвертую строчку в турнирной таблице по итогам семи туров, для этого римлянам нужно было просто обыграть Кальяри. Однако не все получилось так, как хотелось. Кальяри в этом сезоне демонстрирует неплохую игру и в их планы не входило взять и так просто отдать Роме три очка.

Уже на 26-й минуте поединка гостям удалось заработать пенальти в ворота римлян, который успешно реализовал Жоао Педро. Спустя пять минут Роме все же удалось сравнять счет в игре, после прострела с фланга защитник Кальяри Чеппителли срезал мяч в собственные ворота.

Рома создала во втором тайме достаточное количество моментов, чтобы вырвать победу в игре, но вратарь Кальяри Ольсен действовал феноменально в этой встрече и неоднократно спасал свою команду от поражения. В концовке встречи Роме все же удалось забить гол усилиями экс-форварда Днепра Калинича, но после просмотра видео повтора судья углядел в действиях хорвата нарушение правил и отменил взятие ворот.

Ничья принесла Роме одно очко, что позволило римлянам выйти на 5-ю строчку в турнирной таблице Серии А. У Кальяри в активе 11 баллов, что на один меньше чем у Ромы, и соответственно седьмая позиция в турнирке.