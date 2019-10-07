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Роналдиньо пробует себя в киберспорте

Роналдиньо пробует себя в киберспорте
16:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Экс-футболист Барселоны хочет войти в киберспортивную среду.

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо откроет кибеспортивную организацию, сообщает theloadout.com.

Организация будет называться R10. В нее войдут лучшие киберспортсмены Бразилии.

Вероятнее всего, в клубе 39-летнего бразильца будет состав по одному из футбольных симуляторов — FIFA или PES. Подробности Роналдиньо не стал раскрывать преждевременно.

Бразилец не первый человек из большого спорта, который имеет киберспортивное подразделение.

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Ранее свои составы по FIFA открыли игроки Арсенала — хабвек Месут Озил и вратарь Бернд Лено, а также экс-футболист Рууд Гуллит.

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Сборная Бразилии, ФИФА, Роналдиньо, Новости футбола, Р10.
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