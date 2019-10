Ренесанс: сборная Италии представила зеленую форму (Фото, Видео)

Сборная Италии по футболу представила игровую форму, которая впервые за долгое время будет зелёного цвета.

Видео доступно на странице сборной Италии в «твиттере».

Отмечается, что создатели новой формы вдохновлялись эпохой Возрождения, стараясь воплотить графические элементы архитектуры того времени на тканевых узорах. В итальянской федерации футбола пояснили, что новые цвета символизируют смену поколений в национальной команде.

#Italy’s new #Renaissance Kit celebrates the #Azzurri’s rising talents



The article https://t.co/X6TEUFTUYI@pumafootball drew inspiration from the green shirt worn just once by Italy in the 2-0 win over #Argentina at #Rome’s Stadio Olimpico in 1954#NewWaveRises pic.twitter.com/v4F8yafD6E

— Italy (@azzurri) 7 октября 2019 г.