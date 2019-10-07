Клуб АПЛ крайне возмущен поведением собственных фанатов

Новости спорта:Болельщики представителя АПЛ Астон Виллы во время поединка против Норвича распевали на трибунах расистскую песню.

«Астон Вилла» возмущена некоторыми своими болельщиками, которые во время матча АПЛ с «Норвич Сити» (5:1) распевали расистскую песню, адресованную двум игрокам клуба. Одним из них стал Марвелоуз Накамба, сообщает Sky Sports.

«Клуб «Астон Вилла» испытывает отвращение и потрясение от того, что в социальных сетях распространяются кадры с нашими болельщиками, которые поют расистскую песню, адресованную двум игрокам собственного клуба.

Поведение такого характера портит доброе имя футбольного клуба «Астон Вилла» и наших болельщиков. Если преступники будут выявлены, они будут самым решительным образом наказаны клубом и переданы в полицию.

Наши сотрудники службы безопасности усилят бдительность на предстоящих играх, чтобы гарантировать — каждый, кто попытается повторить эту песню, будет жёстко наказан.

Мы знаем, что можем рассчитывать на помощь большинства наших фанатов, чтобы немедленно устранить подобные явления», — говорится в заявлении клуба.