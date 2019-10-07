Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Клуб АПЛ крайне возмущен поведением собственных фанатов

Клуб АПЛ крайне возмущен поведением собственных фанатов
19:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Болельщики представителя АПЛ Астон Виллы во время поединка против Норвича распевали на трибунах расистскую песню.

«Астон Вилла» возмущена некоторыми своими болельщиками, которые во время матча АПЛ с «Норвич Сити» (5:1) распевали расистскую песню, адресованную двум игрокам клуба. Одним из них стал Марвелоуз Накамба, сообщает Sky Sports.

«Клуб «Астон Вилла» испытывает отвращение и потрясение от того, что в социальных сетях распространяются кадры с нашими болельщиками, которые поют расистскую песню, адресованную двум игрокам собственного клуба.

Поведение такого характера портит доброе имя футбольного клуба «Астон Вилла» и наших болельщиков. Если преступники будут выявлены, они будут самым решительным образом наказаны клубом и переданы в полицию.

"Кейн сжал мой пенис": капитан Брайтона крайне недоволен игрой форварда "шпор" (Видео)

Наши сотрудники службы безопасности усилят бдительность на предстоящих играх, чтобы гарантировать — каждый, кто попытается повторить эту песню, будет жёстко наказан.

Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)

Мы знаем, что можем рассчитывать на помощь большинства наших фанатов, чтобы немедленно устранить подобные явления», — говорится в заявлении клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси забил невероятный гол Севильи и установил очередной рекорд (Видео)
02 Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
03 Тренер Динамо - о скандальном пенальти в игре с Колосом: Зачем мне это разбирать
04 Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
05 Трагическая смерть: футболист погиб, выпав с балкона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь