Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA

Новости спорта:Камерунский защитник Ливерпуля Жоэль Матип удостоен звания лучшего игрока месяца в АПЛ.

Награда нашла своего героя - защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип получил награду лучшего игрока месяца. Об этом сообщает пресс-служба PFA.

Joel Matip has been voted the PFA @BristolStMotors Premier League Player of the Month for September! #PFAFansAward | @LFC pic.twitter.com/VSVN1LFeg7 — PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) October 7, 2019

В сентябре камерунец трижды выходил на поле в рамках чемпионата Англии. Также две встречи он провел в Лиге Чемпионов.

Результативными действиями защитник не отметился.

Напомним, что после 8 туров "Ливерпуль" идет на вершине таблицы, имея 100% показатель.