Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA

Награда нашла своего героя - защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип получил награду лучшего игрока месяца. Об этом сообщает пресс-служба PFA.

Joel Matip has been voted the PFA @BristolStMotors Premier League Player of the Month for September!

#PFAFansAward | @LFC pic.twitter.com/VSVN1LFeg7

— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) October 7, 2019