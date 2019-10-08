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ПСЖ продлит контракт с игроком сборной Италии

ПСЖ продлит контракт с игроком сборной Италии
10:32 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:ПСЖ намеренно удержать Марко Верратти.

26-летний итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти в ближайшее время продлит контракт с парижским клубом.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024-го года. Переговоры между сторонами находятся в активной стадии. Зарплата Верратти вырастет до €11 миллионов в год.

Верратти защищает цвета ПСЖ с лета 2012-го года после перехода из «Пескары». В текущем сезоне футболист провел за французский клуб 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

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Ориентировочная стоимость Марко составляет €75 миллионов.

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Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Чемпионат Франции, Новости футбола, Марко Веррати.
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