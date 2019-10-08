ПСЖ продлит контракт с игроком сборной Италии

Новости спорта:ПСЖ намеренно удержать Марко Верратти.

26-летний итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти в ближайшее время продлит контракт с парижским клубом.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024-го года. Переговоры между сторонами находятся в активной стадии. Зарплата Верратти вырастет до €11 миллионов в год.

Верратти защищает цвета ПСЖ с лета 2012-го года после перехода из «Пескары». В текущем сезоне футболист провел за французский клуб 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость Марко составляет €75 миллионов.