Поезд на Юму: Александрия оплатит болельщикам дорогу до Львова

Новости спорта:Только тем фанатам, что добирались в плацкартных вагонах.

Александрия на официальном сайте объявила, что компенсирует болельщикам средства, потраченные на билет до Львова на матч Лиги Европы с бельгийским Гентом (1:1).

Клуб возместит деньги только тем болельщикам, которые добирались до Львова и обратно в Александрию в плацкартных вагонах. Для этого необходимо заполнить анкету на клубном сайте.

Напомним, УЕФА отказал Александрии в проведении домашних матчей Лиги Европы в родном городе, из-за чего клуб играет на поле Арены Львов.

Следующий матч группового раунда Лиги Европы подопечные Владимира Шарана проведут с Сент-Этьеном на выезде 24 октября.