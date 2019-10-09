Реал нацелился на лидера Лестера

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09:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Мэддисон может оказаться следующим летом в мадридской команде.

Английский полузащитник Лестер Сити Джеймс Мэддисон в конце сезона-2019/20 может оказаться в мадридском Реале, информирует Sports Mole.

По данным источника, "Королевский клуб" попытается приобрести 22-летнего футболиста летом следующего года.

Заметим, что на хавбека также претендует другой клуб английской Премьер-лиги - Манчестер Юнайтед, однако "манкунианцы", по сообщениям ESPN, хотят выкупить игрока уже зимой.

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В текущем сезоне Мэддисон провел 8 поединков за "лис", где отметился тремя голами и отдал две результативные передачи.

Ранее Джеймс попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи отбора к Евро-2020.

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ФК Реал, Футбол, ФК Лестер, Новости футбола, Джеймс Мэддисон.
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