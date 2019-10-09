Жители Милана против сноса легендарного стадиона Сан-Сиро

Новости спорта:Клубы планируют снести легендарную арену, а новую — строить с нуля.

Интер и Милан провели совместную презентацию нового стадиона, который клубы планируют построить на месте Сан-Сиро.

Клубы планируют снести легендарную арену, а новую — строить с нуля. С ними не согласны жители окрестностей стадиона, передает La Gazzetta dello Sport.

Руководители обоих клубов, директор Интера Алессандро Антонелло и президент Милана Паоло Скарони, встретились с горожанами и представили им проект будущего нового стадиона, но последние настаивают, что уместнее будет реконструировать старый стадион.

Жителей Милана смущают сроки возможных строительных работ. Также Скарони в ходе встречи назвал окрестности стадиона «пустынными», что вызвало негодование собравшихся.

Как стало известно в сентябре, два миланских гранда отказались от покупки Сан-Сиро у городских властей, готовых расстаться с ареной за 70 миллионов евро.

Изначально предполагалось, что новый стадион будет готов принять свои первые матчи уже в сезоне 2022/23.