СМИ: Барселона обязана продать игроков на €124 млн

Новости спорта:Каталонцы готовятся провести массовую чистку состава.

Как сообщает ESPN, Барселона обязана продать до конца июня 2020 года футболистов не меньше, чем на 124 миллиона евро.

По данным источника, руководство каталонцев намерено покрыть эту сумму за счет продажи полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.

Также отмечается, что Бавария, в двухлетней аренде у которой и находится бразилец, склоняется к тому, чтобы выкупить его за 120 миллионов евро.

Будущее Ракитича на Камп Ноу также вызывает сомнение. По информации СМИ, за хорватским игроком в январе может вернуться Ювентус.