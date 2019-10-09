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В Саудовской Аравии сотрудник стадиона отключил VAR во время матча, чтобы зарядить телефон

В Саудовской Аравии сотрудник стадиона отключил VAR во время матча, чтобы зарядить телефон
15:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В чемпионате Саудовской Аравии приключился забавный конфуз.

В матче местного первенства Аль-Наср принимал Аль-Фатех.

Во время поединка главный арбитр встречи решил воспользоваться системой видеопомощи арбитра (VAR) и убедиться в правоте принятого решения в спорном моменте, однако система дал сбой. Оказалось, что один из сотрудников стадиона выключил аппаратуру VAR, чтобы зарядить собственный смартфон.

В итоге Аль-Наср победил Аль-Фатех благодаря единственному голу Фираса аль-Бурайкана.

В АПЛ намерены расширить использование системы VAR

Напомним, ранее на исполкоме УЕФА было принято решение о начале внедрения системы VAR в матчах Лиги Европы.

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Саудовская Аравия, Футбол, Новости футбола, VAR.
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