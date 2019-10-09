Миколенко восстановился после травмы

Новости спорта:Игрок сможет сыграть против Литвы и Португалии.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко восстановился после микротравмы и приступил к тренировкам в общей группе национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Миколенко провел 6 матчей за сборную Украины, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне 20-летний защитник сыграл в 13 поединках за Динамо. На его счету 5 результативных передач.

Сборная Украины лидирует в группе B, опережая Португалию на 5 очков. В ближайших матчах отбора команда Андрея Шевченко сыграет в Харькове против Литвы (11 октября) и в Киеве против Португалии (14 октября).