Варан рассказал о проблемах Реала и желании играть с Мбаппе в одном клубе

Новости спорта:Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан хотел бы видеть в Реале Килиана Мбаппе.

В преддверии матчей сборной Франции в отборе Евро-2020 Рафаэль Варан ответил на вопросы местных СМИ о своей игре в мадридском «Реале».

«Если сравнивать уровень давления в сборной Франции и «Реале», то в Мадриде оно сильнее: когда ты являешься игроком такого клуба, мало что может с этим сравниться.

У нас в «Реале» никогда не пропадет стремление побеждать. Может случиться ментальная усталость – собственно, что и произошло в прошлом году. Но чтобы играть в «Реале», ты должен всегда играть с желанием и быть голодным до побед.

Пропущенные голы – это вина не только защитников, в этом есть вина всей команды. В последних играх нам удалось улучшить ситуацию, но мы должны играть на высоком уровне на протяжении всего матча.

Говоря о предстоящих играх с «Мальоркой» и «Галатасараем», отмечу, что мы должны полностью отдаться игре, бороться и атаковать – ничего больше.

Мбаппе? Я всегда хотел играть с Киллианом в одном клубе. Если он меня однажды спросит, я расскажу ему о «Реале» только хорошее», - заявил Варан.