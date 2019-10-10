Скачать
Четверг, 10.10.2019
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Варан рассказал о проблемах Реала и желании играть с Мбаппе в одном клубе

Варан рассказал о проблемах Реала и желании играть с Мбаппе в одном клубе
11:50 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан хотел бы видеть в Реале Килиана Мбаппе.

В преддверии матчей сборной Франции в отборе Евро-2020 Рафаэль Варан ответил на вопросы местных СМИ о своей игре в мадридском «Реале».

«Если сравнивать уровень давления в сборной Франции и «Реале», то в Мадриде оно сильнее: когда ты являешься игроком такого клуба, мало что может с этим сравниться.

У нас в «Реале» никогда не пропадет стремление побеждать. Может случиться ментальная усталость – собственно, что и произошло в прошлом году. Но чтобы играть в «Реале», ты должен всегда играть с желанием и быть голодным до побед.

Новый наставник Милана Пиоли: У меня есть новые идеи

Пропущенные голы – это вина не только защитников, в этом есть вина всей команды. В последних играх нам удалось улучшить ситуацию, но мы должны играть на высоком уровне на протяжении всего матча.

Говоря о предстоящих играх с «Мальоркой» и «Галатасараем», отмечу, что мы должны полностью отдаться игре, бороться и атаковать – ничего больше.

Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Мбаппе? Я всегда хотел играть с Киллианом в одном клубе. Если он меня однажды спросит, я расскажу ему о «Реале» только хорошее», - заявил Варан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК ПСЖ, Футбол, Рафаэль Варан, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
02 Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
03 Главный голкипер Ливерпуля близок к возвращению в строй
04 Игрок Реала отказывается уходить в аренду
05 Майк Тайсон дал ценный совет Макгрегору
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь