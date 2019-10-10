Венгер заявил, что Бавария закулисно повлияла на уход Гнабри из Арсенала

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер прокомментировал уход Сержа Гнабри из лондонского Арсенала.

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер уверяет, что "канониры" пытались сохранить у себя Сержа Гнабри, который транзитом через Вердер оказался в Баварии.

"Мы долго старались продлить контракт с Сержем. Думаю, Бавария закулисно повлияла на уход Гнабри из Арсенала, сказав, что если он уйдет в Вердер, то позже переедет в Мюнхен", — заявил Венгер beIN Sports.

"Серж всегда был очень талантливым пареньком, которому на определенных этапах не хватало уверенности. Но мы всегда считали, что он может многого достичь".

"Гнабри вернулся к нам после очень плохой аренды в Вест Броме, которая разрушила его уверенность. Я старался восстановить Сержа, поскольку верил в него".

Серж Гнабри после одного сезона в Вердер был куплен Баварией. Мюнхенцы отправили его еще на одну кампанию в аренду в Хоффенхайм, а с прошлого сезона Серж является важным игроком Баварии.

Также на счету Гнабри 11 матчей за сборную Германии, в которых он забил 10 голов.