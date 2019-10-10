Экс-звезда Динамо: Шахтер уже не тот, что 10 лет назад

Новости спорта:Бывший футболист Динамо Киев Огнен Вукоевич прокомментировал предстоящую дуэль Шахтера и Динамо Загреб в Лиге чемпионов.

Экс-футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич в преддверии матче Лиги чемпионов между "Шахтером" и загребским "Динамо" дал интервью хорватским СМИ.

"В первую очередь хочу сказать, что это уже не тот "Шахтер", который десять лет назад был важным фактором в Европе и доминировал на "Максимире" в 2008-м.

Сейчас украинская лига находится в упадке из-за всего, что там произошло в последние годы. Сейчас в УПЛ только две серьезные команды из Украины - "Шахтер" и "Динамо", при этом "Шахтер", который в этом сезоне еще не терял очки, доминирует. У "горняков" есть очень сильные игроки, такие как Тайсон, Марлос, Мораес, Исмаили, и я бы добавил к ним Степаненко. Это футболисты европейского класса, однако остальные уступают им по уровню. Это не та команда, с которой Загреб не смог бы играть, и на данный момент я бы оценил шансы 50:50.

"Динамо" в последних матчах демонстрирует отличный футбол, и я уверен, что у него будут свои шансы на победу не только в Загребе, но и в Харькове. На данный момент "Шахтер" бояться совершенно не стоит.

Дарио Срна? Он помощник тренера, он очень хорошо знает "Динамо" и будет в мельчайших подробностях разбирать команду Бьелича, и безусловно, очень хорошо подготовит команду к этим матчам. В общем, это будет интересно, и я ожидаю, что матч в Харькове даст некоторые ответы. Шансы равны, решать исход матчей будут мелочи", - сказал Вукоевич.