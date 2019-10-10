Назван лучший футболист Баварии в сентябре

Новости спорта:Польский форвард Роберт Левандовски признан лучшим игроком Баварии по итогам сентября.

Вслед за августом Роберт Левандовски во второй раз подряд был признан болельщиками "Баварии" Лучшим футболистом месяца, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Как отмечается, в первом месяце осени форвард в четырех матчах команды забил пять мячей и в результате по итогам опроса совершенно заслуженно получил 59 процентов голосов.

Второе место занял Серж Гнабри (25 процентов), а замкнул тройку Филиппе Коутиньо (девять процентов).

31-летний форвард отличился в поединке с "Лейпцигом", завершившемся вничью 1:1, а также оформил по дублю в ворота "Црвены Звезды" (3:0) в Лиге чемпионов и в домашнем поединке против "Кельна" (4:0). Гол Левандовски принес "Баварии" победу в матче с "Падерборном" (3:2).