Харри Магуайр: Если МЮ станет командой, я тоже добьюсь успеха

Новости спорта:Защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал процесс адаптации в Манчестер Юнайтед.

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал о своей адаптации в команде.

"Это длительный процесс, вот в чем суть.

Судите обо мне через пять или шесть лет, добился ли я успеха в этом клубе или нет. Я действительно верю, что через пять-шесть лет ко мне придет успех. Уверен, что у нас будет много хороших моментов здесь.

Чувствую, что если мы станем командой, я тоже добьюсь успеха.

Что касается моего ценника, меня это совсем не беспокоит. Это то, на что я не могу повлиять. "Лестер" хотел меня удержать, они находятся в хорошем положении.

"Манчестер Юнайтед" хотел купить меня, и они пришли к соглашению. Возможно, это выгодная сделка для обеих сторон, и сейчас я хочу сосредоточиться на своем футболе", – сказал Магуайр в интервью журналу United Review.