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Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем

Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем
18:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник сборной Украины советует не радоваться раньше времени.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал завтрашний матч своей команды со сборной Литвы в рамках квалификации на Евро-2020.

"Однозначно, уверенность у команды есть. Очень важно добиться положительного результата. При всем уважении к Литве, мы играем дома и хотим выиграть. У нас большие цели. Мы хотим также показать хороший футбол", — заявил наставник главной команды страны.

Я не согласен, что победа завтра откроет перед нами двери на Евро-2020. Мы должны в каждом матче играть на определеном уровне. Не думаю, что мы, победив Литву, на 99,9% выйдем из группы. Варианты будут всегда, пока мы окончательно не решим свою задачу. На каждый матч мы долждны настраиваться только на победу.

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Почему мы играем, как правило, первые матчи из спаренных лучше? Я не знаю, как сложится для нас вторая игра в этих спаренных поежинках. Сейчас мы готовимся на Литву. Затем посмотрим, что будет дальше".

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Андрей Шевченко, Евро-2020, Сборная Украины по футболу, Новости спорта, Новости футбола.
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