Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем

Новости спорта:Наставник сборной Украины советует не радоваться раньше времени.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал завтрашний матч своей команды со сборной Литвы в рамках квалификации на Евро-2020.

"Однозначно, уверенность у команды есть. Очень важно добиться положительного результата. При всем уважении к Литве, мы играем дома и хотим выиграть. У нас большие цели. Мы хотим также показать хороший футбол", — заявил наставник главной команды страны.

Я не согласен, что победа завтра откроет перед нами двери на Евро-2020. Мы должны в каждом матче играть на определеном уровне. Не думаю, что мы, победив Литву, на 99,9% выйдем из группы. Варианты будут всегда, пока мы окончательно не решим свою задачу. На каждый матч мы долждны настраиваться только на победу.

Почему мы играем, как правило, первые матчи из спаренных лучше? Я не знаю, как сложится для нас вторая игра в этих спаренных поежинках. Сейчас мы готовимся на Литву. Затем посмотрим, что будет дальше".