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Малиновский: В каждой игре хотим только побеждать

Малиновский: В каждой игре хотим только побеждать
18:05 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Руслан Малиновский рассказал, как проходит подготовка к игре с Литвой.

Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский пообщался с журналистами перед завтрашним матчем отбора Евро-2020 против Литвы.

- Перед матчем с Литвой чувствуете уверенность, спокойствие или кураж?

- Всегда приятно находиться в ситуации, когда команда на победной волне, показывает хороший футбол. Это легче психологически. Нужно держать эту планку. И, конечно, победить.

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- Помните ли гол Шевченко в ворота Филимонова, забитый 20 лет назад?

- Тот гол Шевченко смотрел только в интернете. Когда была игра, мне было шесть лет.

- Насколько комфортно вы чувствуете себя в Харькове?

- Не первый раз приезжаем. Отличная гостиница, все для восстановления, близко есть поле хорошего качества. В этом комплексе идеальные условия для футбольной команды. Это очень важно, чтобы сборная себя чувствовала хорошо. Это прекрасное место.

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- Есть ли какое-то предчувствие в преддверии завтрашней игры?

- Не смотрим на соперника. На каждую игру выходим только побеждать.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Чемпионат Европы, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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