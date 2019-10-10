Сампдория ведет переговоры с именитым тренером

Новости спорта:Руководство Сампдории надеется уговорить Клаудио Раньеры возглавить их клуб.

После увольнения Ди Франческо, "Сампдория" все еще не может найти нового наставника. Ранее велись переговоры с Дженнаро Гаттузо, однако итальянец решил ответить отказом.

Как сообщает Sky Sport Italia, сейчас клуб из Генуи переключил свое внимание на другого свободного специалиста. А именно - на Клаудио Раньери.

Уже сегодня президент "Сампдории" провел переговоры со специлалистом и обе стороны остались довольны. Ожидается, что Клаудио в ближайшее время подпишет контракт с командой.

Последним местом работы Раньери была "Рома", которую он покинул по окончанию прошедшего сезона. До этого недавно работал с такими командами, как "Фулхэм" и "Нант".