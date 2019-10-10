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Сампдория ведет переговоры с именитым тренером

Сампдория ведет переговоры с именитым тренером
19:57 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство Сампдории надеется уговорить Клаудио Раньеры возглавить их клуб.

После увольнения Ди Франческо, "Сампдория" все еще не может найти нового наставника. Ранее велись переговоры с Дженнаро Гаттузо, однако итальянец решил ответить отказом.

Как сообщает Sky Sport Italia, сейчас клуб из Генуи переключил свое внимание на другого свободного специалиста. А именно - на Клаудио Раньери.

Уже сегодня президент "Сампдории" провел переговоры со специлалистом и обе стороны остались довольны. Ожидается, что Клаудио в ближайшее время подпишет контракт с командой.

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Последним местом работы Раньери была "Рома", которую он покинул по окончанию прошедшего сезона. До этого недавно работал с такими командами, как "Фулхэм" и "Нант".

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ФК Рома, Серия А, ФК Сампдория, ФК Лестер, Новости футбола, Клаудио Раньери.
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