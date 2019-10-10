"Украина в Вильнюсе чувствовала себя как дома": тренер сборной Литвы

Новости спорта:Вальдас Урбонас вспомнил первый матч между Литвой и Украиной.

Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против Украины.

"Нас ждет важная встреча, несмотря на то, что команды будут решать разные задачи. Наша цель – взять очки. Нас устроит любой позитивный результат.

Сборная Украины сбалансированная во всех позициях. Это мы увидели в первом матче. Постараемся не повторять ошибки, которые допустили во встрече в Вильнюсе.

Нашей команде не смогут помочь несколько важных игроков. Это Черных, Зубас, Куклис и Петравичус, Шеткус, Палионис. Но это возможность для других хорошо себя проявить.

Мы смотрели видео и анализировали игру. Завтра увидите, над чем мы поработали после нашего первого матча.

Наш стадион не такой, как в Харькове. И вообще сложилось впечатление, что Украина играла в Вильнюсе, как дома. Нам еще надо заслужить любовь болельщиков», – сказал Урбонас.