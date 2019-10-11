Интер попытается заполучить лидера Баварии

Новости спорта:Интер зимой попытается купить игрока Баварии Томаса Мюллера.

Миланский «Интер» зимой предпримет попытку подписать форварда «Баварии» Томаса Мюллера.

Сам игрок также хочет покинуть мюнхенский клуб, поскольку недоволен недостаточным количеством игровой практики. При этом само руководство «Баварии» отпускать Мюллера не хочет.

«Интер» попытается осуществить трансфер, включив в сделку Ивана Перишича, который сейчас играет в «Баварии» на правах аренды с правом выкупа за 30 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Мюллера 1 гол и 4 ассиста в 10 матчах за «Баварию». Контракт немца с клубом действует до 2021 года.