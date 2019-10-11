Малиновский: В Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь

Новости спорта:Руслан Малиновский поделился эмоциями от тренировок под руководством Гасперинни.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о нагрузках в матчах со своим участием.

«С Фиорентиной и Ромой я почти полные матчи сыграл. И это за три дня. Потом Сассуоло 20 минут, в последней игре против Лечче 15-20 минут. Поверьте мне: в Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь», — рассказал Руслан в интервью телеканалу Футбол 1.

«Тренировки там очень интенсивные в физическом плане. Если ты сыграл меньше тайма, то на следующий день у тебя будет такая работа, такой большой объем».

«Поэтому могу сказать, что сейчас пошел такой промежуток, что тренировки стали немного интенсивные в физическом плане, но я чувствую себя более свежим, чем в клубе».

Малиновский провел за первую команду страны в этом отборе 5 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.