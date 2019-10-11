Чехия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020

Новости спорта:Сборная Чехии сыграет поединок седьмого тура отбора на чемпионат Европы 2020 против сборной Англии.

В пятницу, 11 октября, сборная Англии сыграет против национальной сборной Чехии поединок квалификации на Евро-2020. Мачт пройдет в Праге.

Чехия - Англия

Пятница, 11 октября. Начало матча - 21:45.

Стадион - "Синобо", Прага. Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Главный арбитр - Дамир Скомина.

Сборная Англии в случае победы в сегодняшнем поединке над чехами досрочно завоюет путевку на Евро. Англичане выиграли 4 из 4 стартовых матчей отбора в своей группе, забив при 19 голов при 4-х пропущенных. В первом матче этих команд Англия разгромила Чехию со счетом 5:0, случилось это в первом туре квалификации.

У Чехии в свою очередь тоже есть шансы на выход. Несмотря на разгромное поражение в первом туре, в последующих играх чехи сумели заработать 9 баллов и сейчас идут на второй позиции в группе А, опережая Косово на 1 балл.

Турнирная таблица группа А:

В прямом эфире на ТВ противостояние сборных Англии и Чехии можно будет на канале Футбол 2. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.