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Назван лучший тренер АПЛ по итогам сентября

Назван лучший тренер АПЛ по итогам сентября
14:53 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп был признан лучшим игроком сентября в английской Премьер лиге.

Немецкий специалист, возглавляющий Ливерпуль, Юрген Клопп был удостоен звания лучшего тренера по итогам сентября. Об этом сообщается на официальном сайте английской Премьер лиги.

Главный тренер Ливерпуля в голосовании сумел обойти таких специалистов, как: Фрэнк Лампард из Челси, Эдди Хау из Борнмута и наставника Лестера Брендана Роджерса.

В сентябре "красные" сыграли три поединка в рамках АПЛ, в которых были обыграны Ньюкасл Юнайтед (3:1), лондонский Челси (2:1) и Шеффилд Юнайтед (1:0).

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Стоит отметить, что Ливерпуль на данный момент является абсолютным лидером АПЛ, выиграв восемь матчей из восьми возможных. Ближайший преследователь команды Юргена Клоппа в турнирной таблице - Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, в активе которого 16 баллов, что на 8 меньше чем мерсесайдцев.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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