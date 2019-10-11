Украина - Португалия: матч будет судить бригада арбитров из Англии

Новости спорта:Англичанин Энтони Тейлор отсудит матч Украина - Португалия.

Стало известно, кто отслужит матч Украина - Португалия. Главным арбитром игры назначен англичанин Энтони Тейлор.

Игра состоится в понедельник, 14 октября, на стадионе НСК "Олимпийский" в столице Украины, Киеве. Лайнсменами будут Гари Бесвик и Адам Нунн. Четвертым арбитром будет Крейг Поусон.

Тейлору 20 октября исполнится 41 год, с 2010 года он обслуживает матчи АПЛ, а с 2013 года является арбитром ФИФА.

Стоит напомнить, что Украина уже играла при этом арбитре. Тогда в рамках Лиги наций игроки Шевченко обыграли чехов 2:1.